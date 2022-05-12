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McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

12.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Grubu, McDonald's Türkiye'yi satmak için Katarlı Boheme Investment ile anlaşma imzaladı. Anadolu Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklamada satış bedelinin 54,5 milyon dolar olduğu ve devrin 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtildi.

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Anadolu Grubu'nun bağlı ortaklığı Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran paylarının Boheme Investment veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satışına yönelik bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Anadolu Grubu'ndan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Anadolu Grubu ile Boheme Investment arasında bağlayıcı pay devir sözleşmesinin dün imzalandığı belirtilerek, "Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.5 milyon dolar tutar üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir" denildi.

Açıklamada, net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon dolar olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Pay devrinin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Açıklamada Viyana/Avusturya'da kurulu olan Boheme Investment'ın Katarlı yatırımcı Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki olduğu belirtilerek, Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürüten şirkette de ortaklığının bulunduğu ifade edildi. (KAYNAK: REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
McDonald's
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