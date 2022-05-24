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MEB'deki 31 bin geçici işçi için harekete geçildi! Flaş kadro talebi

24.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi için harekete geçildi. TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, 40 bin geçici işçi için kadro talebinde bulundu.

MEB'deki 31 bin geçici işçi için harekete geçildi! Flaş kadro talebi

Kamuda geçici statüde çalışan 40 bin işçi kadro haberi bekliyor. Konuyla ilgili talep TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'dan geldi.

Kamuda geçici statüdeki işçilerin yılda 10 ay çalıştırılıp geri kalan iki ayda işsiz kaldığına işaret eden Alemdar, şöyle konuştu:

"Kamuda yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının verilmesini istiyor. Bunun için Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmadı. Hem TÜRK-İş hem de Koop-İş olarak geçici işçilerin kadro taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

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FARKINDALIK KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Alemdar, MEB'deki geçici işçilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesi için canla başla çalıştığını belirterek, "Tayin hakları bulunmayan geçici işçilerin, en tecrübeli ve verimli oldukları 47-48 yaşlarda zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli. Koop-İş Sendikasına üye olan bu işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını, tayin haklarının verilmesini ve resen emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Koop-İş Sendikasının 115 bin üyesiyle iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:
"Sendika olarak MEB'deki geçici işçilerin taleplerini gündemde tutmak için sosyal medyada ve Türkiye genelindeki şubelerimizde farkındalık kampanyası yürüteceğiz. Çalışanlar arasında eşitliği, çalışma barışı ve huzur tesis edilmeli. Geçici işçiler bu hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıda, işsiz kaldıkları iki ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Bu uygulama adaletle, hakla, eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Verilen sözler ve Kamu Çerçeve Protokolünün hükümleri de dikkate alınarak binlerce çalışanın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor." (AA)

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Milli Eğitim Bakanlığı
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