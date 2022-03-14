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MEB duyurdu! Yüzlerce kişi alınacak! 5 bin 264 lira maaşı var...

14.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 1588 aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı yapacak. Maaşlar kişinin deneyimine göre 4 bin 960 ila 5 bin 264 lira arasında, fizyoterapistin ise 6 bin 728 ila 7 bin 398 lira arasında olacak.

MEB duyurdu! Yüzlerce kişi alınacak! 5 bin 264 lira maaşı var...

Türkiye’de son yıllarda artan yemek programları ve istihdam fırsatları sayesinde aşçılık gençlerin tercih ettiği gözde meslekler arasında yer alıyor. Mezun olur olmaz restoran, lokanta ve otellerde iş bulma şansları olan genç aşçılara Milli Eğitim Bakanlığı da fırsat sunuyor.

Posta'da yer alan haberde Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 1588 aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı yapacak. Ayrıca 63 sözleşmeli fizyoterapist de alınacak.

BAŞVURULAR 21 MART’TA

Başvurular 21 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan Cuma günü saat 23:59’a kadar online olarak e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Aşçılık için aranan şartlardan en önemlisi ise ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olarak başvuracakların gastronomi, aşçılık, yeme-içme, mutfak gibi ilgili bölümlerini bitirmeleri ya da gerekli sertifika programlarını tamamlayarak sertifika sahibi olmaları gerekiyor. Fizyoterapist alımında da yine ilgili lisans programlarından mezun olunmasına bakılacak.


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Milli Eğitim Bakanlığı
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