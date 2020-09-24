MEB son dakika ek ders ücreti açıklaması Resmi Gazete'de! Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?

31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime başlayan öğretmenler 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitime başladı. Bu süreçte ek ders ücreti nasıl alınır araştıran öğretmenler, sosyal medyada "öğretmenlere ek ders ücreti velimeyecek" haberleri ile karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ek ders ödemeleri ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi? MEB son dakika ek ders ücreti açıklaması yaptı! ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ VERİLMEYECEK Mİ? Sosyal medyada yazılan yanlış haberler öğretmenleri üzdü. MEB'in bu konuyla ilgili Resmi Gazete'de yer alan kararı okunduğunda, öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili bir kesinti olmadığı görülüyor. Öğretmenlere ek ders parası verilmeye devam edecek. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda eskiden olduğu gibi 15 saate kadar dersten sonrasında verilmesi ile ilgili ifadeler bulunuyor. Yani MEB'in verdiği bu karar 15 saat ders öncesine kadar olan kısmı kapsamaktadır. MEB RESMİ GAZETE'DE EK DERS ÜCRETİ KARARI YAYINLADI Bilindiği üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. Bu kapsamda 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla "Eğitim Program" uygulanmış, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren de müfredat kapsamında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim faaliyeti yapılması öngörülmüştür. Bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin aşağıda belirtilen açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, görev yaptıkları okulların özelliği ve alanları itibarıyla; "okul öncesi ve sınıf öğretmenleri", "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri" ve "atölye ve laboratuvar öğretmenleri" olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Sözü edilen Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerine göre; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18 saat aylık karşılığı, 12 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 15 saat aylık karşılığı, 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders okutmak durumundadır.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." hükmü yer almaktadır. Yine aynı Kararın 11'inci maddesinde; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmü bulunmaktadır. Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 4'üncü maddesinde ise; "... Kararı 8'inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığma bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan anılan Kararın 25'inci maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri almır..." hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede; 1- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

2- Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetleri kapsamında ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okuttukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi, 3- Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, 4- Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sinif şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fikrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları, 6- Örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında yürütülen eğitimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi, 7- Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları, 8- Bakanlığımızca belirlenen kriterlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf veya şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin her birinin ayrı birim ders saati olarak değerlendirilmesi, 9- Gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında verilen birim ders saati süresi bakımından Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması ve bu kapsamda aynı ders saatinde birden fazla sinif şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders saati olarak dikkate alınması,