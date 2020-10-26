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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'ten itibaren İstanbulluların hizmetine açacağını açıkladı. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hattın, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetine açılacağı açıkladı. Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor.

İLK 2 GÜN ÜCRETSİZ

İBB'den yapılan açıklamada, "Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor. Mecidiyeköy Mahmutbey Hattı, açıldığı ilk iki gün boyunca (28-29 Ekim) ücretsiz hizmet verecek" denildi.

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

Açıklama şöyle devam etti: "İBB, hattın tasarım sürecinde bir ilki hayata geçirerek, engelli vatandaşlarla test sürüşü yaptı. Gelen talepler doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı hattın tamamı, engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi. Araçlarda İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen, sadece engelli bireylerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılacak. Ayrıca hatta kullanılan Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri'nin (PAKS) tamamı yerli üretimden oluşuyor. Böylece ithal ürünlere göre yüzde 50 maliyet avantajı sağlandı"

DİĞER HATLARLA ENTEGRE

M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle;Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun açılmasıyla birlikte, İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye; toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8'den yüzde 22,3'e yükselecek.

RAKAMLARLA M7 HATTI

-Hat uzunluğu: 18 km

-İstasyon sayısı: 15

-Tren sayısı: 80

-Tek yöne sefer süresi: 32 dakika

  • Sefer sıklığı (açılışta): 6 dakika

-Araç yolcu kapasitesi: 2.160 (1 set)

-Tek yönde saatlik yolcu taşıma kapasitesi: 70.000

  • Hattın geçtiği ilçe sayısı: 6

-Hizmet vereceği kişi sayısı: 3 milyon

  • Acil Müdahale Personeli: 60

-Kadın Acil Müdahale Personeli : 17

  • Yürüyen merdiven sayısı: 225

  • Asansör sayısı: 108

  • Turnike sayısı: 316

  • Kamera sayısı: 1.192

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı;

  • Hat uzunluğunda Avrupa'da 9, dünyada 21. sırada

-İstasyon sayısında dünyada 24. sırada

-Sürücüsüz metro tren işletmesi hat uzunluğunda M5 ile beraber dünyada 7. sırada

-Tek seferde yolcu taşıma kapasitesinde 2 bin 160 kişi ile dünyada 1. sırada

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
korona bunu beğendi ????
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