FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak

SGK’ya borcu olan vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağlanacak. Meclis’te görüşmelerinin yapıldığı kanun teklifi ile ilgili detaylar ise belli oldu.

Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

İşletmelerin kapasiteleri fark etmeksizin SGK’ya prim ödemeleri ile Maliye’ye vergi ödemeleri bulunuyor. İşletme, çalışanı için SGK’ya bildirimde bulunuyor ve her ay prim ödüyor. Aynı zamanda işletme, hem çalışanı hem de kazançlarının karşılığı için vergi ödüyor.

Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 1

Ödemesini yapamayan mükellefler için ise 36 ay taksit imkânı sunuluyor. Meclis’e sunulan kanun teklifinde ise taksit sayısı artırılacak ve borçlar daha uzun vadeye yayılarak ödenecek. Yeni düzenleme ile bu borçlar 72 aya yani 6 yıla çıkartılabilecek.

İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Borçlular yasa çıktıktan sonra borçlu oldukları kuruma başvurarak ödemelerini 72 aya kadar taksitlendirebilecekler. Yapılandırma sonrasında icra takipleri duracak.
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sabah’ın haberine göre, söz konusu düzenlemeden şu kişiler faydalanacak:

Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 3

KENDİLERİ BELİRLEYECEK

Borçlular vadeyi kendi maddi imkanları doğrultusunda belirleyecek. Borçlular 72 aya kadar istedikleri vadede borçlarını taksitlendirebilecekler. Faiz oranları borçlara uygulanarak taksitler hazırlanacak.
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 4

DAHA FAZLA VATANDAŞ FAYDALANACAK

Borçlarda vade uzarken teminatsız tecil tutarı 50 bin TL’den 1 milyon liraya çıkartılıyor. Böylece 1 milyon liraya kadar borçlar teminat göstermeden taksitlendirilebilecek. Gelir İdaresi verilerine göre borçların büyük bölümü 1 milyon TL’nin altında bulunuyor. O yüzden daha çok vatandaş yararlanabilecek.
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 5

YENİ SINIR 1 MİLYON TL

Teminatsız tecil tutarı, vergi veya SGK gibi kamu borçlarını ödemekte zorlanan kişi ve işletmelerin, bu borçları devletten herhangi bir teminat (gayrimenkul ipoteği, banka teminat mektubu vb.) göstermeden taksitlendirebileceği üst borç sınırını ifade ediyor. Yeni sınır 1 milyon liraya çıkartılıyor.
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak 6

HANGİ BORÇLAR KAPSAM İÇİNDE!

Trafik cezası gibi ödemeler vergi borcu olarak görülüyor. Yine Genel Sağlık Sigortası primleri de SGK'ya olan borçları kapsıyor. Yine esnafın Bağ-Kur primi ödemeleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de doğurganlık hızı geriledi! O il zirveye yerleştiTürkiye'de doğurganlık hızı geriledi! O il zirveye yerleşti
Türkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladıTürkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladı

Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.