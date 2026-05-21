Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! İcra takibi son bulacak

İşletmelerin kapasiteleri fark etmeksizin SGK’ya prim ödemeleri ile Maliye’ye vergi ödemeleri bulunuyor. İşletme, çalışanı için SGK’ya bildirimde bulunuyor ve her ay prim ödüyor. Aynı zamanda işletme, hem çalışanı hem de kazançlarının karşılığı için vergi ödüyor.

Ödemesini yapamayan mükellefler için ise 36 ay taksit imkânı sunuluyor. Meclis’e sunulan kanun teklifinde ise taksit sayısı artırılacak ve borçlar daha uzun vadeye yayılarak ödenecek. Yeni düzenleme ile bu borçlar 72 aya yani 6 yıla çıkartılabilecek.

İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Borçlular yasa çıktıktan sonra borçlu oldukları kuruma başvurarak ödemelerini 72 aya kadar taksitlendirebilecekler. Yapılandırma sonrasında icra takipleri duracak.



Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sabah’ın haberine göre, söz konusu düzenlemeden şu kişiler faydalanacak:

Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.



KENDİLERİ BELİRLEYECEK

Borçlular vadeyi kendi maddi imkanları doğrultusunda belirleyecek. Borçlular 72 aya kadar istedikleri vadede borçlarını taksitlendirebilecekler. Faiz oranları borçlara uygulanarak taksitler hazırlanacak.



DAHA FAZLA VATANDAŞ FAYDALANACAK

Borçlarda vade uzarken teminatsız tecil tutarı 50 bin TL’den 1 milyon liraya çıkartılıyor. Böylece 1 milyon liraya kadar borçlar teminat göstermeden taksitlendirilebilecek. Gelir İdaresi verilerine göre borçların büyük bölümü 1 milyon TL’nin altında bulunuyor. O yüzden daha çok vatandaş yararlanabilecek.



YENİ SINIR 1 MİLYON TL

Teminatsız tecil tutarı, vergi veya SGK gibi kamu borçlarını ödemekte zorlanan kişi ve işletmelerin, bu borçları devletten herhangi bir teminat (gayrimenkul ipoteği, banka teminat mektubu vb.) göstermeden taksitlendirebileceği üst borç sınırını ifade ediyor. Yeni sınır 1 milyon liraya çıkartılıyor.



HANGİ BORÇLAR KAPSAM İÇİNDE!

Trafik cezası gibi ödemeler vergi borcu olarak görülüyor. Yine Genel Sağlık Sigortası primleri de SGK'ya olan borçları kapsıyor. Yine esnafın Bağ-Kur primi ödemeleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.