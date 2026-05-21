FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Türkiye'de doğurganlık hızı geriledi! O il zirveye yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 çocuk oldu. Canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374'e gerilerken 76 ilde doğurganlık nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10’un altında kaldı.

Türkiye'de doğurganlık hızı geriledi! O il zirveye yerleşti
Cansu Çamcı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Doğum İstatistikleri 2025”, Türkiye'de doğum sayısı ve doğurganlık hızının düşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkekler, yüzde 48,6’sını ise kızlar oluşturdu.

Toplam doğurganlık hızı ise tarihi düşük seviyelerini sürdürdü. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken, 2025’te 1,42 çocuğa geriledi.

ŞANLIURFA ZİRVEDE, BARTIN SON SIRADA

İllere göre incelendiğinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin izledi.

En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak kaydedildi. Bartın’ın ardından İzmir, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak geldi.

Türkiye de doğurganlık hızı geriledi! O il zirveye yerleşti 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

2017 yılında yalnızca 57 ilin doğurganlık hızı nüfusun yenilenme seviyesinin altında bulunurken, bu sayı 2025 yılında 76’ya çıktı. Ayrıca doğurganlık hızının 1,50’nin altında kaldığı il sayısı sekiz yılda 4’ten 59’a yükseldi.

TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE KALDI

Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin doğurganlık hızının hâlâ birçok Avrupa ülkesinin üzerinde olduğu görüldü. Eurostat verilerine göre AB ülkelerinde ortalama doğurganlık hızı 1,34 çocuk olurken, Türkiye 1,42 çocuk ile AB ülkeleri arasında 11’inci sırada yer aldı.

AB’de en yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan’da, en düşük oran ise 1,01 çocuk ile Malta’da kaydedildi.

EĞİTİM YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR

Veriler, eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlık hızının gerilediğini ortaya koydu. 2025 yılında ilkokul mezunu annelerde toplam doğurganlık hızı 2,51 çocuk olurken, yükseköğretim mezunu annelerde bu oran 1,24 çocukta kaldı.

Kent-kır ayrımında da dikkat çekici fark oluştu. Kırsal alanlarda toplam doğurganlık hızı 1,75 çocuk olarak hesaplanırken, yoğun kentlerde bu oran 1,33 çocuğa kadar düştü.

ANNELİK YAŞI YÜKSELİYOR

Türkiye’de kadınların daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olduğu görüldü. 2001 yılında en yüksek doğurganlık hızı 20-24 yaş grubunda görülürken, 2025 yılında zirve 25-29 yaş grubuna kaydı.

İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 2025 yılında 27,5’e yükselirken, tüm doğumlar dikkate alındığında annelerin ortalama yaşı 29,4 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin olurken, İstanbul ve Tunceli de üst sıralarda yer aldı. En düşük ortalama ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa’da görüldü.

ERKEN YAŞTA DOĞUM ORANI GERİLEDİ

15-19 yaş grubundaki doğumları ifade eden adölesan doğurganlık hızında da dikkat çekici düşüş yaşandı. Bu oran 2001 yılında binde 49 seviyesindeyken, 2025 yılında binde 9’a kadar geriledi.

Öte yandan doğumların yüzde 42,8’inin annelerin ilk doğumu olduğu görüldü. Çoğul doğumların toplam doğumlar içindeki payı ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladıTürkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladı
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor!

Anahtar Kelimeler:
doğum tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.