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Meclis'e sunuldu: Havalimanlarında yeni dönem! İzin vermeyenler uçağa alınmayacak...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.06.2024 09:37
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AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifiyle havalimanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor. Yolcu ve eşyalarının güvenliği için elle arama şartı getiriliyor. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin yetersiz kaldığı durumlarda, yolcuların kendileri ve eşyaları elle aranacak. Ayrıca uçakta cep telefonu kullanmaya da 500 bin liralık ceza yolda...

Meclis'e sunuldu: Havalimanlarında yeni dönem! İzin vermeyenler uçağa alınmayacak...

AK Parti, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngören ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini dile getirdi.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.

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TÜM YOLCULAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Bu kapsamda havalimanı girişinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Ancak kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.

CEZADA ÜST LİMİT 500 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya verilen süre içerisinde şartları yerine getirememeleri durumunda ilgili sahada hizmet veremeyecek. Aykırı hareket edenlere Bakanlık veya liman başkanlığı tarafından 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.


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