Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Tarih vererek paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis'in 21 Şubat Salı günü açılarak çalışmalarına başlaması bekleniyordu. Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin de salı ya da çarşamba günü yasalaşacağı konuşulurken, bugün yapılan bir açıklama gündem yarattı.

MECLİS'TE VERİLEN ARA 28 ŞUBAT'A UZADI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

**"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN PLANLAR DEĞİŞTİ

Meclis'in verilen aradan sonra yeniden açılış tarihinin 28 Şubat'a ertelenmesi sonrası EYT'lilerin planları yeniden değişmiş oldu. Mart ayında ilk emeklilik maaşlarını almayı bekleyen EYT'liler "İlk maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!" diye yazdı.

Konuyla ilgili resmi makamlardan ise bir açıklama henüz yapılmadı.

TBMM GENEL KURULU, 28 ŞUBAT'TA DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu deprem gündemin ardından ise EYT düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi beklemiyor.



