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Meclis'te tartışma çıktı olan emekliye oldu! Milletvekilleri oylama yapmayınca bayram ikramiyesi görüşmesi ertelendi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 09:56
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Bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülecekti. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardından Meclis'te tartışma çıkması sonucu bayram ikramiyelerinin görüşmesi de ertelenmiş oldu.

Meclis'te tartışma çıktı olan emekliye oldu! Milletvekilleri oylama yapmayınca bayram ikramiyesi görüşmesi ertelendi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararının çıkmasının ardından Meclis'te adeta kaos çıktı. Dün, TBMM Genel Kurul'unda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin yükselmesine diğer milletvekilleri engel oldu.

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KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI

AK Parti milletvekilleri, Başarır’ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır’a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi. Yaşanan gerginliğin ardından milletvekilleri genel kuruldan erken ayrıldı ve görüşülmesi gereken konular ertelenmiş oldu.

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CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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25 MART TARİHİNE ERTELENDİ!

Milletvekillerinin Meclis'ten erken ayrılmasının ardından görüşülmesi planan emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi oylanamadı. AK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeni ile yeterli sayı bulunamayınca Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

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3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek olan emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı.

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BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan bayramına sayıla günler kala emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. Buna göre, 30 Mart ile 1 Nisan bayram olduğu için bayram ikramiyelerinin 24 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Bayram ikramiyesi emekli meclis ekrem imamoğlu operasyonu
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