Meclis yoğun gündemle bugün açılıyor: KYK borçları, icra dosyaları, elektrik ve doğal gaz destekleri, sözleşmeliye kadro, EYT…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç ay süren tatilin ardından bugün yeni dönem mesaisine başlıyor. Meclis’in açılmasıyla 85 milyon vatandaşın her birini ayrı ayrı ilgilendiren çok önemli kararların alınması bekleniyor. İlk ele alınacak konu ise sosyal medya düzenlemesi olacak. Ardından ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak. Asgari ücret zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna, borç yapılandırmasından yatırımını güvence altında tutmak isteyenlere kadar her konu için Meclis yoğun bir maratona girecek.

ERDOĞAN’IN VERECEĞİ MESAJLAR BEKLENİYOR

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında siyasetten ekonomiye, güvenlikten bölgesel ve küresel gelişmelere birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından ise Genel Kurul başka bir konuyu ele almadan kapanacak.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak. Çalışmalarına Salı günü saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulu ise yoğun bir gündem bekliyor. İlk ele alınacak düzenleme ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesi olacak. Ardından ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak.

MECLİS’İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Teklifle, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizleri silinecek.

2 bin lira ve altındaki telefon, doğalgaz, elektik faturalarından kaynaklanan icra borçları tasfiye edilecek.

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlar devlet tarafından üstlenecek.

Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) bir yıl daha uzatılacak.

Şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar vereceği elektrik ve doğalgaz destekleri vergiden düşülecek.

Çalışanlara verilen nakdi yemek yardımları da artık vergi istisnası kapsamında yer alacak.

BAKAN BİLGİN KADRO BEKLEYENLERE BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelmişti. Bakan Bilgin, kamuda istihdam edilen sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile ilgili, “Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz” demişti.

İKİNCİ AŞAMA EYT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) içinse Bakan Bilgin, “EYT çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı.



