FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meclisin gündeminde 8 önemli başlık var: Ev hanımlarından memurlara kadar yenilikler bekleniyor

Meclisin gündeminde 8 önemli başlık var: Ev hanımlarından memurlara kadar yenilikler bekleniyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.08.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi 30 Temmuz tarihinde tatile çıkmıştı. Meclis'in açılmasına bir ay kala gündem maddeleri sıralanmaya başlandı. Sosyal konularda milyonlarca insanı etkileyecek 8 önemli başlığın yer alması öngörülüyor. İşte o 8 başlık...

Meclisin gündeminde 8 önemli başlık var: Ev hanımlarından memurlara kadar yenilikler bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Temmuz günü tatile girmişti. 1 Ekim tarihinde açılacak olan Meclis'in gündem maddeleri sıralanmaya başladı. Meclis'ten beklenen pek çok reform Orta Vadeli Program'da da yer alıyor. İşte Meclis'ten beklenen 8 başlık...

EMEKLİ MAAŞ BAĞLAMA SİSTEMİ ELE ALINACAK

Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak, karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Orta Vadeli Program'da da yer alan reforma göre sadece prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi artacak.

Böylece çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Yüksek prim ödeyen ve çok çalışan daha yüksek emekli aylığı almış olacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Yine Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı gelecek. Bu yılın son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan ikinci emeklilik BES aracılığı ile yapılacak ve çalışanlar Sosyal Güvenlik kurumu dışında ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma imkanına kavuşacak.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI

İlk etapta küçük esnaf için düşünülen yeni sistemde Bağ-Kur primleri de SSK primleri gibi 7200 güne düşecek. Böylece küçük esnaf 9 bin gün yerine 1800 gün daha az prim ödeyecek 5 yıl önce emekli olma şansını yakalayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI

Bir süredir gündemde olan ve tartışılan konu tamamen emekli aylıklarında kullanılan güncelleme katsayısı ile ortaya çıkıyor. Enflasyon ve büyüme ile hesaplanan güncelleme katsayısı 2024'de daha yüksek çıkıyor. Bu yüzden de 2024'de emekli olanların 2025'e göre daha yüksek maaş almalarının yolu açılıyor. Bu sorunların ileride yaşanmaması için bir çalışma yapılması da bekleniyor.

ÇALIŞMA GÜNLERİ

Tüm dünyada tartışılan çalışma günlerinin azaltılması konusu Türkiye'de de gündemde. 4 gün iş 3 gün tatil şeklinde formüle edilen sistem ile özel sektörde 45 saat olan haftalık çalışma süresi 35 ya da 40 saate düşürülebilecek.

3600 EK GÖSTERGE

Görevdeki memurları ilgilendiren bu çalışma ile 1. Dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarının otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilmesi söz konusu olacak. böylece unvanlar arasındaki ek gösterge farklılıkları ortadan kalkacak, yeni düzenleme yapmaya gerek kalmadan otomatik sistem devreye girecek.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Ev kadınlarının sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulması sağlanacak. Aile Koruma Paketi kapsamındaki çalışma ile ev kadınlarının isteğ3e bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Daha sonra kadınlara çocuk sayısına göre yıpranma hakkı ve yaş şartında indirim gibi konular da gündeme gelecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesinin dışında başta kamu olmak üzere esnek çalışma modelleri de devreye alınacak. Yine OVP'de yer alan bu çalışma ile memurlar esnek mesai saatleri kullanabilecek, uygun alanlarda uzaktan evden çalışma yöntemleri de kullanılabilecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı emekli tbmm
En Çok Okunan Haberler
'Cezaevinde kötü şartlar altında' iddiası yalanlandı! Kağıt oynayıp...

'Cezaevinde kötü şartlar altında' iddiası yalanlandı! Kağıt oynayıp...

Mbappe devre arası koşarak Arda'nın yanına gitti! Başkan Perez duyunca...

Mbappe devre arası koşarak Arda'nın yanına gitti! Başkan Perez duyunca...

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

Meclis'in gündeminde tüm vatandaşları ilgilendiren 8 başlık var

Meclis'in gündeminde tüm vatandaşları ilgilendiren 8 başlık var

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Uzmanı açıkladı: Döviz ve altının ivmesi nereye kayacak?

Uzmanı açıkladı: Döviz ve altının ivmesi nereye kayacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.