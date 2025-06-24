Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...

Asgari ücret için hem CHP hem İYİ Parti zam teklifini açıkladı. İYİ Parti, ara zamla birlikte asgari ücretin 29 bin 850 TL olması gerektiğini belirtmişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ise asgari ücret için olası maaşın 30 bin TL olması gerektiğini duyurdu.

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde asgari ücrete yılda iki veya daha fazla zam yapan ülkeleri sizler için araştırdık.

10 yıl içinde asgari ücreti yılda iki veya daha fazla kez artıran ülkeler arasında öne çıkanlar şunlar:

LÜKSEMBURG

Fiyat endeksine otomatik bağlanan asgari ücretiyle, 2023 yılında tam 3 kez artış gerçekleştirdi. 1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Eylül’de zam yapıldı.

POLONYA

Yüksek enflasyon dönemlerinde (özellikle 2022–2023), asgari ücretü Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda en az iki kez artırdı.

MACARİSTAN VE ROMANYA

İlave olarak Macaristan ve Romanya da yüksek enflasyon yıllarında 2023 sonu itibarıyla yıl içinde iki farklı tarihte zam uyguladılar.

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