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Mehmet Şimşek Financial Times’a konuştu: 2024 yıl ortasına kadar süre verdi! Merkez Bankası faiz kararı için dikkat çeken sözler

27.09.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Financial Times’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimler sonrası yürütülen politika değişimi için, “Doğru yoldayız. Sabırlı olmalıyız” açıklamasını yaptı. Merkez Bankası faiz kararı içinse işaret edilenden daha fazla sıkı olduğunu vurguladı. Enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar ‘geçiş sürecinde’ olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek Financial Times’a konuştu: 2024 yıl ortasına kadar süre verdi! Merkez Bankası faiz kararı için dikkat çeken sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı” hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Financial Times’a röportaj veren Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini belirterek “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı.

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ENFLASYON GEÇİŞ SÜRECİNDE”

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu belirtti. Şimşek “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.

FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU

Şirketlerin ve bankaların dış kaynak erişimlerine de değinen Şimşek “Biz ilerleme kaydettikçe şirketlerin ve bankaların uluslararası sermaye piyasalarına erişimleri iyileşecek, bu kritik bir konu. Bu noktadan sonra işimiz daha çok kolaylaşacak” değerlendirmesini yaptı.


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Enflasyon Mehmet Şimşek Faiz kararı

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