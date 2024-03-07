Mehmet Şimşek’ten ‘ekonomi programı’ eleştirilerine yanıt! ‘Anlaşılan programların başarısı artar…’

Ekonomistlerin birçoğu uygulanan ekonomi politikaların halka tam olarak anlatılmadığı görüşünü dile getiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eleştirilere yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

ERDOĞAN’DAN EKONOMİ MESAJI

Bakan Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin, “Enflasyonu uzun yıllar tek haneli rakamlarda tuttuysak, aynısını yine başaracağız. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok” sözlerini paylaşarak şunları söyledi.

“ANLAŞILAN PROGRAMLARIN BAŞARISI ARTAR”

“Programın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük. Göreve geldiğimiz günden itibaren gereken tüm politikaları ivedilikle uygulamaya aldık. Ulusal ve uluslararası platformlarda programımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Programı anlatmak için dün Batman’daydık, bugün Gaziantep’teyiz. Tüm kesimler tarafından anlaşılan ve kabul gören programların başarısı artar.”







