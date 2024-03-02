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Mehmet Şimşek'ten 'program çalışıyor' mesajı! O veri sonrası paylaştı: 'Dengelenme devam ediyor'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.03.2024 16:00
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Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı değerlendirmesinde, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek'ten 'program çalışıyor' mesajı! O veri sonrası paylaştı: 'Dengelenme devam ediyor'

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 8,5 gerileyerek 28 milyar 87 milyon dolara düştü. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,2 gerilemeyle 49 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42,3 azalışla 7 milyar 2 milyon dolara düştü.

"EKONOMİDE DENGELENME DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, 'Program çalışıyor' diyerek şunları dile getirdi:

"Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."

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Mehmet Şimşek
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