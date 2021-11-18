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Memur, emekli, doktor ve milyonları ilgilendiriyor! Zamlar...

18.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlar gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Memurlar, emekliler, yaşlılık, engelli maaşı alanlar ve daha pek çok alanda zamlar bekleniyor. Bu zamlar ise enflasyona göre belirlenecek.

Memur, emekli, doktor ve milyonları ilgilendiriyor! Zamlar...

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, emekliler, memurlar ve sosyal hizmetlerin sunmuş olduğu maaşlardan yararlananlar gözünü, kulağını gelecek zam haberlerine dikti. Bu zamlar enflasyona göre belirlenmektedir. Şu anda TÜİK 2021 yılının son 4 aylık verisini açıkladı. Net rakamlar geriye kalan 2 aylık verilerin ardından belli olsa da şimdiden çeşitli tahminler yapıldı. İşte ocak zammında beklenen rakamlar…

SON İKİ VERİ 3 OCAK TARİHİNDE AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz ay TÜİK ekim ayı enflasyon verisini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 2022 yılında maaşlara yapılacak zamlarla ilgili çeşitli tahminler gelmeye başladı. Net rakamlar ise kasım ve aralık verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. TÜİK’in son 2 aylık veriyi 3 Ocak tarihinde açıklaması bekleniyor. 2021 yılının 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 5’lik artışa eklenecek farkını gösterecek.

ŞU ANDA ZAM ORANI YÜZDE 6.72

Memur maaşının artması demek, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanlarına gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki edecek anlamına gelmektedir. 4 aylık enflasyona bakıldığında zam oranı 6.72 çıkarken, gözler kasım ve aralık aylarının verilerine çevrildi. Merkez Bankası tahminlerine bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emekliliklerinin maaşları ile sosyal yardımlara yüzde 11.17 zam olabileceği görüldü.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.
Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

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