Memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Memur emekli ocak zammı için gözler enflasyon farkında

Memur emekli zammının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Memur ve emekli zam oranı aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından netleşecek. Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı hakkında da bir tablo ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Kesin rakam ise ocak ayında açıklanacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

Milyonların yeni maaşını etkileyecek rakamlar Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıktı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

