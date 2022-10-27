FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Memur emekli ocak zammı için gözler enflasyon farkında

Memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Memur emekli ocak zammı için gözler enflasyon farkında

27.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı için heyecan giderek artıyor. Memur ve emekli maaşlarına her sene zam yapılıyor. Maaşlar ocak ve temmuz aylarında yükseliyor. Bu artış enflasyon oranı ve farkına göre yapılıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında tahminleri paylaştı. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Peki, memur emekli zammı ne kadar olacak?

Memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Memur emekli ocak zammı için gözler enflasyon farkında

Memur emekli zammının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Memur ve emekli zam oranı aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından netleşecek. Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı hakkında da bir tablo ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Kesin rakam ise ocak ayında açıklanacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.
Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.
Milyonların yeni maaşını etkileyecek rakamlar Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıktı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

emekli-ocak-zammı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecekErdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek
Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira cezaHemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza
Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı memur maaşı memur zammı enflasyon farkı

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Vergiler için yeni düzenleme!

Vergiler için yeni düzenleme!

Son 4 gün kaldı! 1 Kasım'da kurallar değişiyor

Son 4 gün kaldı! 1 Kasım'da kurallar değişiyor

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.