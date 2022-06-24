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Memur, emekli maaşları ve asgari ücrete zam geliyor! Peki maaşlara zam sonrası fiyatlar artacak mı? İşte cevabı...

24.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Yapılacak zam enflasyonu ve alım gücünü etkiler mi? Zam sonrası fiyatlar yükselir mi?' gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok merak edilenlerin başında geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur, emekli ve asgari ücretliler için alınacak kararı haftaya açıklayacaklarını duyurmuştu. Peki maaş artışları tüketim fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

Memur, emekli maaşları ve asgari ücrete zam geliyor! Peki maaşlara zam sonrası fiyatlar artacak mı? İşte cevabı...

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz zammı ve asgari ücrete yapılması gündemde olan ek zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün beklenen açıklamayı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada zamla ilgili oran verdi. Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.

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Peki maaşlara yapılacak zam, günlük tüketim fiyatlarına nasıl yansıyacak? Enflasyon daha da artar mı? Alım gücü daha da düşer mi? Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Altı aylık enflasyon belki yüzde 40'lara gelmiş olacak. Enflasyon üzeri zam da o zaman mevcut maaşlar için yüzde 40'ın üzeri olacak. Asgari ücret 4 bin 253 lira. Bunu uzun vadeli dolara çevirerek yapalım. Bu 383 dolar yapıyor. Uzun vadede ortalaması bu. Bu yılki asgari ücretin inmiş olduğu ücret 245 dolar. Asgari ücret düşmedi, dolar yükseldi. Enflasyon yükseldi. Alım gücü düştü. Dolar bazında 383 doları tutturmamız için asgari ücrete yüzde 56 zam yapmamız lazım. Dolayısıyla hükümetin yaklaşımı da buna yakın.

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YAPILACAK ZAM BAŞKA ENFLASYONU TETİKLER Mİ?

Ücret enflasyon sarmalı denen bir gerçek var. Bilinçli tüketiciler artacak fiyatları sorgulayacak. Ama ne kadar yaparsak yapalım sorgulama işini yapmayanlar çoğunlukta olacak. Enflasyon, enflasyonun tetiklediği ücret artışları, ücret artışlarının tetiklediği enflasyon... Böyle gidecek. Enflasyon artı kur artışı, kur artışı artı enflasyon. Sarmal seçime kadar devam edecek. Alım gücümüz düştü. Türkiye'de yaşıyoruz. Milyonlarca insan çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyoruz. Niye kendi kendimize eziyet ediyoruz?

'ASGARİ ÜCRET BÜTÜN ÜCRETLERİ YUKARI ÇIKARACAK'

Bırakalım otomobil ve ev almayı. Bunlar ücretli kesimin alacakları şeylerden çıktı. Türk-İş'in açlık sınırı denen bir şey var. 4 kişilik aile için 6 bin 17 lira. Yoksulluk sınırı 19 bin 602 lira. Buna göre ölçüp düşünmek ve adım atmak lazım. Ben şunu anlıyorum hükümet gereğini yapacak. Memur artı kamu çalışanlarının sayısı 5.3 milyon. Maaş ve ücretleri artırılacak. Asgari ücret de artacak. Asgari ücret bütün ücretleri yukarı çıkaracak.

Türkiye'de eleman açığı sorunu ortaya çıkacak. Bu şartlarda alınan maaşlar insanların geçimini zorlaştırıyor. Eski alışkanlıklar ve tüketimler yapılamıyor. Barınma sorunu ortaya çıktı. Hükümet de sorunu tespit etti."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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