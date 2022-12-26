Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 ocak zammında son durum

Emekli memur maaşının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında. Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yeni yıl zammı yapılacak. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden belirlendi. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre %35-50 oranları ön plana çıkıyor. En düşük emekli maaşının da 5 bin TL olması bekleniyor. En düşük memur maaşının yüzde 35'lik bir artışla 12 bin 292 lira seviyelerine gelmesi planlanıyor. Yüzde 40 artış durumunda ise bu tutar 12 bin 747 liraya çıkacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer ücretlerde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

"Asgari ücret Türkiye’de çalışanların yüzde 37’sini ilgilendiren bir ücret." diyen Bakan Bilgin, "Bütün ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı sürece giriyorlar. Bu rakam bütün çalışanları sadece asgari ücretli çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da refahtan pay alacakları yeni ücret skalasına ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

