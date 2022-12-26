FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 ocak zammında son durum

Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 ocak zammında son durum

26.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapılacak. Bu zam oranı enflasyon rakamları ve farkına göre belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Şimdi gözler memur ve emekli zam oranına çevrildi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 ocak zammında son durum

Emekli memur maaşının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında. Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yeni yıl zammı yapılacak. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden belirlendi. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre %35-50 oranları ön plana çıkıyor. En düşük emekli maaşının da 5 bin TL olması bekleniyor. En düşük memur maaşının yüzde 35'lik bir artışla 12 bin 292 lira seviyelerine gelmesi planlanıyor. Yüzde 40 artış durumunda ise bu tutar 12 bin 747 liraya çıkacak.

emekli-ocak-zammı

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.
SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.

asgar

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer ücretlerde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.
"Asgari ücret Türkiye’de çalışanların yüzde 37’sini ilgilendiren bir ücret." diyen Bakan Bilgin, "Bütün ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı sürece giriyorlar. Bu rakam bütün çalışanları sadece asgari ücretli çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da refahtan pay alacakları yeni ücret skalasına ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de çok tartışılan o ihtimal de masada!EYT'de çok tartışılan o ihtimal de masada!
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi!Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi!
Memur ve emekli zamları için kritik tarih!Memur ve emekli zamları için kritik tarih!
Anahtar Kelimeler:
memur maaşı memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.