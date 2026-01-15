FİNANS

Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi

Memur ve emeklinin maaşı belli oldu. TÜİK'in enflasyonu açıklamasının ardından milyonlarca çalışan ve emekli 2026'nın ilk 6 ayında ne kadar zam alacağını öğrendi. Şimdi ise milyonlar maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki memur ve emeklinin maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farklarının hesaba yatacağı tarih belli oldu mu? Maaş farklarının hesaba yatacağı tarih için beklenti ne yönde? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Memur ve emekliler 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 18,60 oranında zam alacağını öğrendi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin yakından takip ettiği maaşlar 5 Ocak 2026 tarihinde belli oldu. Maaşların belli olmasının ardından ise gözler maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağına çevrildi. Memurlar her ayın 15'inde aldıkları maaşlarını bu ay zamlı olarak hesaplarında görecekler. Ancak maaş takvimi nedeniyle oluşan "zam farkı" ödemeleri için tarih merak ediliyor.

Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi 1

2026 Ocak ayı için memur ve memur emeklisi maaş zam oranı %18,60 olarak kesinleşti. Bu orana ek olarak, 1.000 TL taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Peki milyonların maaş farkları hesaplara ne zaman yatırılacak?

Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi 2

Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak almaktadır. Dolayısıyla:

15 Ocak tarihinde memurlar, %18,60 oranında artırılmış yeni maaşlarını tam olarak alacaklar.

Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi 3

AYRICA HESAPLARA YATIRILACAK!

Ancak 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük süre için oluşan zam farkı ayrıca hesaplanarak yatırılacaktır.

Konuyla ilgili TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Memurlar her ayın 15’inde aylıklarını alıyorlar. 15 Ocak’ta artışın olduğu aylıklarını hesaplarında görecekler. 1 ile 14 Ocak arasındaki farkı da ayrıca alacaklar" şeklinde konuştu.

Memurlar için 14 günlük fark ödemesinin, genellikle maaş ödemesini takip eden hafta içerisinde veya ay sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi 4

MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM FARKINI ALACAK?

Memur emeklileri için durum çalışan memurlardan biraz daha farklı işliyor. Emekli Sandığı mensupları maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında almaktadır.

Memur emeklileri, Ocak ayı maaşlarını zam oranları henüz netleşmeden veya sisteme yansımadan (ayın 1'i ile 5'i arasında) zamsız veya kısmi olarak almış olabilirler. Bu nedenle oluşan zam farkı ödemesi için ayrı bir tarih açıklanıyor.
Memur emeklisinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Zam farkı ödemesi için tarih belli oldu mu? 2026 maaş ödeme takvimi 5

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Henüz resmi kurumlar tarafından (Hazine ve Maliye Bakanlığı veya SGK) net bir gün açıklanmamış olsa da beklentiler şu yöndedir:

Memurlar: 15 Ocak'ta zamlı maaş, ay sonuna kadar 14 günlük fark ödemesi.
Memur Emeklileri: Ayın son haftasına doğru (20 Ocak sonrası) zam farkı ödemesi.

