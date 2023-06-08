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Memur maaş zammı öncesi kritik görüşme! Seyyanen zam mı, yüzdelik mi? 22 bin TL en düşük memur maaşı için ‘ortak çalışma’

08.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşları için yapılacak zamda Temmuz ayı beklenirken, Memur-Sen yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ‘en düşük memur maaşı 22 bin TL’ olacak açıklaması da gündeme geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu artışın diğer ücretlere nasıl yansıyacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu dile getirerek, düzenlemenin yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağını bilmediklerini söyledi.

Memur maaş zammı öncesi kritik görüşme! Seyyanen zam mı, yüzdelik mi? 22 bin TL en düşük memur maaşı için ‘ortak çalışma’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin konuşulanlar aktarıldı.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen heyeti ziyarette Işıkhan'a görevinde başarı diledi. Ziyarette, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zam ile ağustosta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı.

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EN DÜŞÜK MAAŞIN DİĞER ÜCRETLERE YANSIMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasında çalışma barışının sarsıldığını ve ücret dengesinin bozulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

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"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir. Düzenlemenin, hangi maaş kalemlerine, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır."

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3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verileceğini ve Meclis’in ilk işlerinden birisinin bu olacağını açıkladığını hatırlatan Yalçın, bu düzenlemenin zamana yayılmaması ve sosyal maliyet oluşmadan tamamlanmasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Yalçın, uzun süredir dile getirdikleri mülakatın kaldırılması konusundaki adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, kamu istihdamında kariyer ve liyakati destekleyecek, verimliliği ve kalitesini artıracak, performansı yükseltecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının periyodik olarak en fazla 3 yılda bir gerçekleştirilmesi talebini dile getirdi.

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Ziyarette Memur-Sen heyeti, Kamu Personeli Danışma Kurulunun da bir süredir toplanmadığını hatırlatarak, bu toplantıların kanunda belirtildiği gibi yılda 2 kez yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini aktardı. Heyet ayrıca Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin kapsamının genişletilmesi talebini de iletti.


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