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Memur maaş zammıyla ilgili en net açıklama! Milyonlar bekliyordu...En düşük memur maaşı için 11 bin TL iddiası!

05.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlar yıl sonu enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan yeni memur ve emekli maaş zammını merakla beklenirken, tablo yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Uzmanlar yıl sonuna kadar enflasyonun daha da yükselmesini beklerken, en düşük memur maaşıyla ilgili "11 bin TL" iddiası gündem yarattı. İşte canlı yayında dikkat çeken o açıklama...

Memur maaş zammıyla ilgili en net açıklama! Milyonlar bekliyordu...En düşük memur maaşı için 11 bin TL iddiası!

Memur ve emekli maaş zammıyla ilgili son dakika haberleri milyonlar tarafından takip ediliyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak belirlerken, uzmanlar ekim ve kasım ayında enflasyonun daha artmasını bekliyor. Yıl sonu için yüzde 80 enflasyon rakamı konuşulurken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. En düşük memur maaşının 10 bin TL'nin üzerinde çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, ortaya atılan yeni rakam dikkat çekti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ

CNN Türk canlı yayınında memur ve emekli maaş zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, önemli bir iddiayı ortaya attı.

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İşte Vergi Uzmanı Bayram'ın dikkat çeken açıklamaları;

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA KONUŞULAN FORMÜL?

"Toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam yüzde 5 artı enflasyon farkıydı. Yüzde 2.5 seyyanen zam yapıldı yani 7.5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. 42.35 emeklilerimiz, memurlarımız 41.69 zam aldı.

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"YIL SONUNU YÜZDE 80 ENFLASYON İLE KAPATACAĞIZ"

Şu an itibarıyla Merkez Bankası’nın sene sonu beklentisi yüzde 65. Oluşan enflasyonist ortamla beraber ekim ve kasım aylarında mevsim şartları göz önünde bulundurulunca enflasyon yükselecek. Muhtemelen yıl sonunu yüzde 80 enflasyon ile kapatacağız.

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Memurlarımız ve emeklilerimiz yüzde 40’lık artışı görebilecek bunun içerisinde sosyal refah payı düzenlemesi de olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

9 bin 105 TL şu anda en düşük maaş, 11 bin TL seviyesine gelecek."

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Memur memur maaşı Zam emekli
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