Son dakika: Canlı yayında 'ilk defa dillendirelim' diyerek duyurdu! İşte hükümetin asgari ücret formülü

Son dakika! Asgari ücret 2023 zammı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Çalışanlar gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirmişken hükümet tarafından yapılan açıklamalar milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. Peki hükümet hangi formüller üzerinde çalışma yapıyor? Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretle ilgili CNN Türk canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

YENİ ASGARİ ÜCRETTE HANGİ FORMÜLLER UYGULANACAK?

“Hem sokakta hem Meclis’te hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış yüzde 30’luk bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti.

Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan Asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yüzde 30 enflasyon varken yüzde 50 artış yapılmıştı. Ancak temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. Yüzde 30’luk artışla 5500 TL’ye çıktı.

"İLK DEFA DİLLENDİRELİM 8000 TL BANDI SÖYLENMEYE BAŞLANDI"

Özel sektörde çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu aslında. 5500 liranın üzerinde şu anda yüzde 40 artış olursa 7700 TL, yüzde 45 artış olursa 7925 TL. Ama yine psikolojik bir sınır olarak ilk defa dillendirelim 8000 TL bandı söylenmeye başlandı.

Yüzde 45 artışla 7925 seviyesine gelir. Ocak ayı içerisinde geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak şu an itibarıyla enflasyon 6.09. Aralık ayına göre bu aya kadar enflasyon yüzde 52. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 seviyesinde. Daha önce yapılan zamda yüzde 30 artış oldu. Temmuz ayında artışın yüzde 42 olduğunu söylersek yüzde 12’lik bir alınamayan zam var.

Şu anda yüzde 45’lik artışla beraber 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ile halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8000 TL civarını dillendirmekte fayda var.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.



