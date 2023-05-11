EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI SON DAKİKA 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Memur zammı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri sonrası çıkartılacak yasalarla milyonlarca vatandaşın maaşında artış yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'memur maaşı zammı' açıklaması ve detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı konusunda beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya yükselttik. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz.

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri. Yaklaşık 700 bin kardeşimizin en düşük ücretini yükselttik, refah payı dahil yüzde 45 artış yaptık. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardık.

Bu toplu sözleşmenin kamu işçilerimize ve kurumlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuzda belirleniyor. maaş zamlarında enflasyon farkına bağlı olarak rehaf payı artışını biz getirdik. Toplamda yüzde 30 oranında zam yapmıştık.

"TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL'Yİ BULACAK"

Temmuzda bir adım daha atıyoruz en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenliyoruz. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak."

