MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak?

2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasının detaylarını araştırıyor. Peki 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti.
TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık % 73,50 aylık % 2,98 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık % 132,16 aylık % 8,76 arttı. Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti.
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