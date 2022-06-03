FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak?

03.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken; '2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU! 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak?

2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasının detaylarını araştırıyor. Peki 2022 ek zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşı ne kadar olacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2022 EK ZAMMI VE ENFLASYON FARKI İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti.

MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ 2022?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık % 73,50 aylık % 2,98 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık % 132,16 aylık % 8,76 arttı. Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önemli uyarı geldi! 20 bin liraya kadar masraf çıkabilirÖnemli uyarı geldi! 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir
Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam dahaDepoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

2022 Haziran kira artış zammı belli oldu

2022 Haziran kira artış zammı belli oldu

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki! Ayda...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.