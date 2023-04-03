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Memur maaşlarına seyyanen zam talebi! Enflasyon rakamları sonrası Memur-Sen'den yeni açıklama

03.04.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları için yeni zam talebi geldi. Enflasyonun üç ayda yüzde 12,52 olarak gerçekleşmesi sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seyyanen zam talebinde bulundu. Yalçın, yaptığı açıklamada maaş ve ücretlerin eridiğini; kayıpların da artacağını kaydederken, memur maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Memur maaşlarına seyyanen zam talebi! Enflasyon rakamları sonrası Memur-Sen'den yeni açıklama

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkartılması, asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayını işaret etmesinin ardından zam hesapları yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan son dakika haberlerini takip ederken Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur maaşlarına seyyanen zam talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş ve ücretlerin eridiğini ve kayıpların artacağını kaydetti. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.29 artarken, yıllık bazda yüzde 55.18'den yüzde 50.51'e düştü.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM TALEBİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeni düzenleme talep etti.

Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yılın ilk üç ayında enflasyon oranının yüzde 12,52, enflasyon farkının ise yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Yalçın, önümüzdeki 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun da bu farka ekleneceğini belirtti.

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MEMUR SEN BAŞKANI: "İYİLEŞTİRME YAPILMASI GEREK"

Memur-Sen Başkanı, "Oluşan tablo, maaş ve ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

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Enflasyon memur maaşı Zam Ali Yalçın

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