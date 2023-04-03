SON DAKİKA | Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı: Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi… Milyonların maaşına zamda rakamlar ortaya çıktı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yurt içinde haftanın en önemli verilerinden biri olan tüketici fiyatları açıklandı. Memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş zamlarında kritik öneme sahip Mart ayı enflasyonu belli oldu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,29 arttı. Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 50,51 seviyesine geriledi.

Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

2023 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 49,56 OLDU

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekli maaş zammı sonrası diğer çalışanlar arasında da zam beklentisi oluşmuştu. Ancak ekonomi yönetimi memur zammı ile asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarını işaret ederek Temmuz ayına dikkat çekti. Bu anlamda açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları daha da önemli hale geldi. Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyon yıllık bazda yüzde 55,18’e seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayındaki yüzde 2,29’lık artış ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 aylık zam oranı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,52 oldu.

ASGARİ ÜCRETİ DE ETKİLEYECEK

Asgari ücret sene başında net olarak 8.506 TL olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan 3 aylık enflasyon rakamına göre asgari ücrete de şimdilik bu oranlarda zamma kesin gözü ile bakılıyor. Ekonomistlere göre Temmuz ayında yapılacak zam ile yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.



