FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı! İşte memur maaşları hesaplaması!

Memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı! İşte memur maaşları hesaplaması!

20.12.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok konuya değinen Erdoğan'dan memurlara da bir müjde geldi. Erdoğan, memur maaşlarında gelir ve vergi damgasının kalkacağını açıkladı. Peki memur maaşları hesaplaması nasıl yapılır?

Memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı! İşte memur maaşları hesaplaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan memurlara da bir müjde geldi. İşte memur maaşı hesaplaması...

MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarında gelir ve vergi damgasının kalkacağını belirtti. Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre enflasyon Temmuz ayında yüzde 1.80, Ağustos'ta yüzde 1.12, Eylül'de yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Yani bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece Aralık ayı kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde oldu.

Hem büyüme oranı hem enflasyondaki yükselişle birlikte zam farkının da yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Gelen son verilere göre ise memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluşmuş durumda. Yeni yılda ise aylıklarda yüzde 8'lik bir zam farkının oluşabileceği de görüşler arasında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Merkez Bankasından bir faiz indirimi dahaMerkez Bankasından bir faiz indirimi daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Türk Lirası açıklaması

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Türk Lirası açıklaması

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.