Memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı! İşte memur maaşları hesaplaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan memurlara da bir müjde geldi. İşte memur maaşı hesaplaması...

MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarında gelir ve vergi damgasının kalkacağını belirtti. Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre enflasyon Temmuz ayında yüzde 1.80, Ağustos'ta yüzde 1.12, Eylül'de yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Yani bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece Aralık ayı kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde oldu.

Hem büyüme oranı hem enflasyondaki yükselişle birlikte zam farkının da yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Gelen son verilere göre ise memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluşmuş durumda. Yeni yılda ise aylıklarda yüzde 8'lik bir zam farkının oluşabileceği de görüşler arasında.



