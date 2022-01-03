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Memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis ve öğretmen maaşları...

03.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla polis, öğretmen, hemşire maaşları da şekillendi. Tüketici fiyatları 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. İşte 2022 polis ve öğretmen maaşları...

Memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis ve öğretmen maaşları...

Aralık ayı enflasyonu milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı yönden etkiliyor. TÜİK, kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları da şekillendi. İşte 2022 polis ve öğretmen maaşları...

Memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis ve öğretmen maaşları...

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamları açıklanırken maaşlara yapılacak zam oranları da yükseldi. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 13.58'e yükselmesiyle zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 25.47, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 27.47 zam yapılacak.

  • Polis (11/1) 6.502 8.287
  • Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
  • Hademe (15/1) 4.102 5.228
  • Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
  • Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
  • Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
  • Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
  • Memur (9/1) 4.424 5.639
  • Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
  • İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
  • Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
  • İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
  • Müezzin (9/1) 4.762 6.070
  • Şef (7/1) 4.789 6.104
  • Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
  • Vaiz (9/1) 5.016 6.393
  • Hemşire (9/1) 5.237 6.675
  • Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
  • Ebe (9/1) 5.244 6.684
  • Programcı (9/1) 5.395 6.876
  • Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
  • Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
  • Mühendis (7/1) 6.883 8.773
  • Komiser (8/1) 6.987 8.906
  • Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
  • Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
  • Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
  • Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
  • Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
  • Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
  • Uzman (7/1) 7.915 10.088
  • Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
  • Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdiki polisler 8/1 den başlıyor üni mezunu

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