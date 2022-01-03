Memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis ve öğretmen maaşları...

Aralık ayı enflasyonu milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı yönden etkiliyor. TÜİK, kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla memur maaşlarından sonra öğretmen ve polis maaşları da şekillendi. İşte 2022 polis ve öğretmen maaşları...

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamları açıklanırken maaşlara yapılacak zam oranları da yükseldi. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 13.58'e yükselmesiyle zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 25.47, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 27.47 zam yapılacak.

Polis (11/1) 6.502 8.287

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

