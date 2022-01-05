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Memur-Sen açıkladı! Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı ne kadar oldu?

05.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda kişinin merak ettiği "Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur-Sen Konfederasyonu Aralık 2021 açlık sınırı ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, Aralık 2021 itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak hesaplandı. İşte detaylar...

Memur-Sen açıkladı! Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı ne kadar oldu?

Açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yeni bir gelişme gerçekleşti. Memur-Sen tarafından her ay düzenli yapılan Açlık ve Yoksulluk Araştırması'nın geçen aya ilişkin sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre açlık sınırı ve yoksulluk sınırı belli oldu. Konfederasyonun hesaplamasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı aralık 2021'de 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırı 10 bin 119 lira oldu.

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GIDA FİYATLARI

Gıda fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 10,60 arttı. Göze çarpan en büyük artış yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,79 ile salatalık, yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin fiyatında gerçekleşti.

ISINMA GİDERLERİ

Isınma giderlerinde ise geçen ay, kasım 2021'e göre ortalama yüzde 9,29'luk artış gözlenirken, barınma fiyatları da yüzde 1,65 oranında arttı.

GİYİM, TEMİZLİK VE BAKIM FİYATLARI

Aynı dönemde giyim fiyatlarında ortalama yüzde 7,35, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında ise yüzde 9'luk artış oldu. (AA)

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