Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, 3600 ek gösterge ve toplu sözleşmeyi görüştüklerini söyledi.

Kamu işveren heyeti tarafıyla görüşme sürdürdüklerini belirten Yalçın, "3600 ve ek gösterge meselesini asgari ücret belli olduktan sonra hemen gündeme alıp çalışacağız" açıklamasını yaptı.

MEMURA ZAM AÇIKLAMASI

Kamu görevlileriyle ilgili de görüştüklerini söyleyen Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

15'İNE KADAR İLK MAAŞLARA YETİŞECEK

Ek zamla ilgili ocak ayının 15'ine kadar ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

Memur-Sen, yoksulluk sınırının 8 bin 823 liraya, açlık sınırının ise 3 bin 107 liraya yükseldiğini açıkladı.

Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı.

Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı.

Böylece bir ayda, yoksulluk sınırı 228 lira, açlık sınırı ise 80 lira yükselmiş oldu.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin:

➡️ Açlık sınırı 3.107,3 ₺,

➡️ Yoksulluk sınırı ise 8.823,2 ₺ olarak belirlendi.



???? https://t.co/cG88UJwDH5 pic.twitter.com/cc7706mZsX — Memur-Sen (@MemurSenKonf) December 5, 2021

Araştırmada gıda, ulaşım, eğitim, kişisel temizlik, sağlık ve giyim fiyatlarında ekim ayına göre artış yaşandı.

Ekim ayına göre en çok artışın LPG, mazot ve uçak bileti fiyatlarında olduğu kaydedildi. LPG dolum ücretinin yüzde 19,55 arttığı belirtildi. Mazottaki artış yüzde 10,13 olurken uçak bileti fiyatlarının yüzde 9,95 arttığı bildirildi.

