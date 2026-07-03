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Memur-Sen'den enflasyon sonrası 'seyyanen zam' çıkışı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş/ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Memur-Sen'den enflasyon sonrası 'seyyanen zam' çıkışı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran enflasyon oranının yüzde 0,99, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,76 ve enflasyon farkının ise yüzde 6,09 olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Memur-Sen den enflasyon sonrası seyyanen zam çıkışı 1

MEMURUN ZAM ORANI 13,52

Hakem Kurulu'nun yüzde 7'lik artışıyla birlikte kamu görevlisi ile emeklilerin maaş/ücret artışının toplam yüzde 13,52 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Yalçın, en düşük kamu görevlisi maaşının 58 bin 305 liradan 66 bin 188 liraya, en düşük emekli aylığının ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldiğini ifade etti.

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Memur-Sen den enflasyon sonrası seyyanen zam çıkışı 2

"SEYYANEN ZAMLA İYİLEŞTİRİLMELİ"

Yalçın, alım gücü kaybının telafi edilmesi gerektiğini belirterek, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş/ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen seyyanen zam
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