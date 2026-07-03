Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi bu tarihe kilitlenmişti! TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin alacağı Temmuz zammı netleşti. İşte SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ve güncel zamlı maaş tablosu...
TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verileri şu şekilde:
Ocak: Yüzde 4,84
Şubat: Yüzde 2,96
Mart: Yüzde 1,94
Nisan: Yüzde 4,18
Mayıs: Yüzde 1,71
Haziran: Yüzde 0,99
Yılın ilk yarısının enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da hesaplandı. Bu hesaplamaya göre SSK'lı ve Bağ-Kur'lunun ara zammı da öğrenilmiş oldu. Memur ve memur emeklisinin de 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanarak yılın ikinci yarısında ne kadar zam ve zamlı maaş alacağı da hesaplandı.
6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam belli oldu ve zamlı maaş tablosu da oluştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alacak.
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