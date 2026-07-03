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TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Milyonlarca vatandaş bu kritik veriye kilitlenmişti. 2026'nın 6. enflasyon oranı saat 10.00'da öğrenildi.

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu
Hande Dağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) açıklandı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu. Maaş zamlarından kira artış oranına kadar pek çok kalemi etkileyen kritik enflasyon verisi açıklandı.

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu 1

ANKETLERE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etmişti.

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AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olmuştu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer almıştı.

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu 2

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyordu. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 olmuştu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu 3

Diğer yandan TCMB de reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlamıştı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya inmişti.

Enflasyon, ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta 1,71 olarak açıklanmıştı.

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu 4

TÜİK HAZİRAN ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son olarak ise TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı. Buna göre Haziran enflasyonu yüzde 0,99 oldu. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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