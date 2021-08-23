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Memur-Sen'den zam oranları hakkında ilk açıklama

23.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlara yapılacak artışın 2022'de yüzde 12, 2023 yılında ise yüzde 14 olarak belirlendiğini duyurdu. Zam oranlarının belli olmasının ardından Memur-Sen'den ilk açıklama geldi.

Memur-Sen zam oranlarının belli olmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şu açıklamaları yaptı:

Zaman olarak bizim sürecimiz bu süreci tamamen bitirmeye yetmiyor. Geniş bir alanı kapsıyor. Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz.

Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce sayın bakanımızla uzlaştığımıza ilişkin cümle kurdu. Ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde özen göstereceğiz.

3600 EK GÖSTERGE

Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde bir uzlaşımız arasında söz konusuydu. Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız.

İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu.

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Ben bu açıdan özellikle bu sürece basınımızın katkısına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'a memnuniyetlerimi ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm, Cumhurbaşkanımızın da iyi niyetinin masaya yansıdığını görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da memnuniyetimizi ifade ediyorum.

2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!


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