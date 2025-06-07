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Memur ve emekli ara zammı bekliyor! Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu... İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon oranının beklentilerin çok altında gelmesinin ardından konuşulan rakamlar da suya düştü. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı enflasyon oranını tahmin ederek Temmuz zammı için yeni oranlar verdi.

Memur ve emekli ara zammı bekliyor! Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu... İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yeni maaşlar
Ezgi Sivritepe

Memur ve emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacak? TÜİK 3 Haziran'da Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Temmuz ayında zam alacak olan emekli ve memurlar için hayal kırıklıkları da oluşmaya başladı. Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1,53'ün altında gelmesi bekleniyorken gözler artık Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi.

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5 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalarda ise SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 oranında zammı haketmişlerdi. Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı enflasyonu için 4 farklı senaryo oluşturdu.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI İÇİN 4 SENARYO

Yılmaz, bu senaryolar ile memur ve emekli için Temmuz ayı zam oranını da hesapladı. İşte o hesaplama:

Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %15,67
Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,24
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,81
Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %17,39

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MEMURLAR TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşmenin de olduğunu hatırlatan Yılmaz, "7.dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için %6 ikinci yarıyılı için ise %5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı" dedi.
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Memur ve memur emeklisi için de 4 farklı zam senaryosu oluşturan Yılmaz, şu hesaplamayı yaptı:

Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %14,58
Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %15,14
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %15,71
Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa memur ve memur emeklisine zam farkı %16,28
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ RAKAM

En düşük emekli maaşı için yasal düzenlemenin olması gerektiğini de hatırlatan Yılmaz, "dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacaktır" dedi.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,50 oranında çıkması durumunda ise memur ve emeklinin yeni zam tablosu şu şekilde olacak:

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Hissenet
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Memur Zam maaş bağkur emekli ssk temmuz
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