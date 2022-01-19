Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman? Ek zam farkı ne zaman ödenecek?

Bilindiği üzere emekli maaşları, 3 Ocak 2022'de TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi ile şekillenmişti. Buna göre en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından emekli ve memurlar, ek zam farkının ne zaman ödeneceğini araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN? EK ZAM TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Ek zam ödemelerinin şubat ayı maaşlarıyla mı yoksa maaşlarda önce mi yatacağı konusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak