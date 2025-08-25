Memur ve emekli için Hakem Heyeti toplandı! 27 Ağustos'a kadar son karar belli olacak

Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde son karar Hakem Heyetine kaldı. Memur ve emeklilerin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümetin Hakem Heyetine başvurması ile süreç başladı. 27 Ağustos tarihine kadar zam oranlarının belli olması gerekirken her iki tarafında itiraz hakkı olmayacak.

EYLEM YAPMIŞLARDI

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında taraflar 11 hizmet kolunda anlaşma sağlamıştı. Memur ve emeklileri kapsayan genel zam oranında ise ortak bir noktada buluşulamamıştı. Hükümetin zam tekliflerinin ardından memurlar 1 günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.

Hükümetin zam teklifleri ise şu şekildeydi:



12 Ağustos'taki ilk teklif; 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti.

15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü.

18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öneride ise değişiklik yapılmadı.

Memur-Sen'in zam teklifi ise şu şekildeydi:



Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

HAKEM HEYETİ TOPLANDI!

Hakem heyeti ise memur ve emeklinin zam oranları için ilk olarak 23 Ağustos tarihinde bir araya geldi. Hafta sonu da bir araya gelen heyet, bugün yeniden toplandı. Heyetin, 27 Ağustos tarihine kadar bir sonuç çıkarması gerekiyor. Çıkacak olan sonuca ise her iki taraf da itiraz edemeyecek.