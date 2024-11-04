FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu, meslek meslek maaş ve zam hesabı yeniden yapılmaya başlandı...

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu, meslek meslek maaş ve zam hesabı yeniden yapılmaya başlandı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in her ay saat 10.00'da açıkladığı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olmuştu. TÜİK'in ekim ayı enflasyon farkını açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı da belirlendi. Peki, TÜİK'in açıklamalarına göre ekim ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte güncel tablo...

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu, meslek meslek maaş ve zam hesabı yeniden yapılmaya başlandı...

SON DAKİKA! Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşırken takvimden dolayı ekim ayının enflasyon verisini 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ile beraber, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı ile 2025 ocak ayında alacakları zam oranı da belirlenmiş oldu.

Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 kere zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen oran ile belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşı ise 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplaması yapılıyor. TÜİK'in 2024 Ekim ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.

iStock-1189272922

TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Ekim ayının enflasyon verisi yüzde 2,88 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 48,58 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 4 aylık yüzde 12,06 artışı garantiledi. GerçekGündem'in hazırladığı maaş tablosuna göre, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve 4 aylık memur enflasyon farkı ile 2024 ikinci yarısında ilk kez artış oranı ortaya çıktı. Enflasyon farkı yüzde 1,87 olurken, memurlar ve emeklileri yüzde 7,99’luk artışa hak kazandı.

4 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

  • Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL - 14.226,02 TL
  • Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 11.305,73 TL
  • SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL - 15.887,87 TL
  • SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL – 9.848,95 TL

4 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL’den 18.991,12 TL
En düşük memur maaşı - 39.205 TL’den 42.337,48 TL
Bekar memur maaş - 36.236 TL’den 39.131,26 TL

iStock-998178306

İŞTE GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL’den 62.377,18 TL’ye
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL’den 44.085,84 TL’ye
Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL’den 56.775,74 TL’ye
Öğretmen 1/4 - 47.441 TL’den 51.231,54 TL’ye
Başkomiser 1/3 - 58.074 TL’den 62.714,11 TL’ye
Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL’den 56.750,90 TL’ye
Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL’den 71.461,30 TL’ye
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL’den 50.820,09 TL’ye
Mühendis 1/4 - 58.957 TL’den 63.667,66 TL’ye
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL’den 45.237,01 TL’ye
Profesör 1/4 - 85.671 TL’den 92.516,11 TL’ye
Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL’den 61.054,31 TL’ye
Vaiz 1/4 - 49.161 TL’den 53.088,96 TL’ye
Avukat 1/4 - 56.179 TL’den 60.667,70 TL’ye yükseldi.

iStock-1457185956

İŞTE GÜNCEL MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT-AYLIK)

Müsteşar 1/1 - 63.946 TL’den 69.055,29 TL’ye
Genel Müdür 1/1 - 56.598 TL’den 61.120,18 TL’ye
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22.210 TL’den 23.984,58 TL’ye
Memur (Lisans) 4/1 - 17.388 TL’den 18.777,30 TL’ye
Öğretmen 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37.289 TL’den 40.268,39 TL’ye
Başkomiser 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Polis Memuru 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Hemşire (Lisans) 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Mühendis 1/4 - 26.372 TL’den 28.479,12 TL’ye
Teknisyen (Lise) 1/4 - 18.934 TL’den 20.446,83 TL’ye
Pratisyen Hekim 1/4 - 38.926 TL’den 42.036,19 TL’ye
Profesör 1/4 - 46.122 TL’den 49.807,15 TL’ye
İmam Hatip - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye
Avukat 1/4 - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye yükseldi.

iStock-1283754376

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon maaş
En Çok Okunan Haberler
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.