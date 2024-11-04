Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu, meslek meslek maaş ve zam hesabı yeniden yapılmaya başlandı...

SON DAKİKA! Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşırken takvimden dolayı ekim ayının enflasyon verisini 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ile beraber, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı ile 2025 ocak ayında alacakları zam oranı da belirlenmiş oldu.

Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 kere zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen oran ile belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşı ise 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplaması yapılıyor. TÜİK'in 2024 Ekim ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Ekim ayının enflasyon verisi yüzde 2,88 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 48,58 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 4 aylık yüzde 12,06 artışı garantiledi. GerçekGündem'in hazırladığı maaş tablosuna göre, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve 4 aylık memur enflasyon farkı ile 2024 ikinci yarısında ilk kez artış oranı ortaya çıktı. Enflasyon farkı yüzde 1,87 olurken, memurlar ve emeklileri yüzde 7,99’luk artışa hak kazandı.

4 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL - 14.226,02 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 11.305,73 TL

SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL - 15.887,87 TL

SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL – 9.848,95 TL

4 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL’den 18.991,12 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL’den 42.337,48 TL

Bekar memur maaş - 36.236 TL’den 39.131,26 TL

İŞTE GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL’den 62.377,18 TL’ye

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL’den 44.085,84 TL’ye

Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL’den 56.775,74 TL’ye

Öğretmen 1/4 - 47.441 TL’den 51.231,54 TL’ye

Başkomiser 1/3 - 58.074 TL’den 62.714,11 TL’ye

Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL’den 56.750,90 TL’ye

Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL’den 71.461,30 TL’ye

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL’den 50.820,09 TL’ye

Mühendis 1/4 - 58.957 TL’den 63.667,66 TL’ye

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL’den 45.237,01 TL’ye

Profesör 1/4 - 85.671 TL’den 92.516,11 TL’ye

Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL’den 61.054,31 TL’ye

Vaiz 1/4 - 49.161 TL’den 53.088,96 TL’ye

Avukat 1/4 - 56.179 TL’den 60.667,70 TL’ye yükseldi.

İŞTE GÜNCEL MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT-AYLIK)

Müsteşar 1/1 - 63.946 TL’den 69.055,29 TL’ye

Genel Müdür 1/1 - 56.598 TL’den 61.120,18 TL’ye

Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22.210 TL’den 23.984,58 TL’ye

Memur (Lisans) 4/1 - 17.388 TL’den 18.777,30 TL’ye

Öğretmen 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37.289 TL’den 40.268,39 TL’ye

Başkomiser 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye

Polis Memuru 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye

Hemşire (Lisans) 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye

Mühendis 1/4 - 26.372 TL’den 28.479,12 TL’ye

Teknisyen (Lise) 1/4 - 18.934 TL’den 20.446,83 TL’ye

Pratisyen Hekim 1/4 - 38.926 TL’den 42.036,19 TL’ye

Profesör 1/4 - 46.122 TL’den 49.807,15 TL’ye

İmam Hatip - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye

Avukat 1/4 - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye yükseldi.