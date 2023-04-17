Memur ve emekli maaşını alan o dükkana koşuyor! '10 TL'den 30 TL'ye kadar...' 25 yılı geride bıraktı

Gençlik yıllarında babasının yanında işin inceliklerini öğrendikten sonra terzi olan Lütfü Ceylan, mesleğinde 25 yılı geride bıraktı. Eline aldığı iğne ipliği 25 yıldır bırakmayan Ceylan, mesleğinin artık eskisi gibi rağbet görmediğini söyledi.

"MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN MAAŞ DÖNEMLERİNDE HAREKETLİLİK OLUYOR"

Ceylan, "Memurların ayın 15'inden 15'ine, emeklilerin de maaş dönemlerinde biraz hareketlilik oluyor." dedi.

"TAMİRATLARIMIZ 10 LİRADAN 30 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Genelde tamirat yapıyoruz. Paça tamiratı, eski pantolonlara yamalar gibi bu tip işleri yapıyoruz. Paça tamiratını 30 liraya yapıyoruz. Tamiratlarımız 10 liradan 30 liraya kadar çıkabiliyor. Fermuar değişimlerini de 30 liradan yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son günlerde dükkanında hareketlilik yaşandığını ifade eden Lütfü Ceylan, "Bayramlar geliyor diye biraz canlandı ancak öncesinde azdı. Alışveriş eskiye nazaran azaldı" diye konuştu. (İHA)



