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Uzun kuyruklar oluştu! Bağ-Kur'dan emekli olanlar oraya koştu... EYT'liler de var

17.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin banka önlerindeki kuyrukları arttı. Mart ayında emeklilik için başvurup Nisan ayında işlemi tamamlanan ve Bağ-Kur kapsamındaki EYT'lilerin aylıkları ile Ramazan ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Zonguldak'tan da yoğunluğu gözler önüne seren görüntüler geldi. Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Uzun kuyruklar oluştu! Bağ-Kur'dan emekli olanlar oraya koştu... EYT'liler de var

Emekliler, bayram öncesi emekli maaşlarını almak için bankalar önünde yoğunluk oluşturuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından detaylar takip ediliyor. SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan yaklaşık 250 bini aşkın EYT'linin de ilk maaş ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

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ÖDEMELER HESAPLARA YATIYOR

Daha önce işlemlerini tamamlayan ve SSK kapsamında olan EYT'liler 14 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini almıştı. Bu çerçevede 17 Nisan itibarıyla Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başlandı. Buna göre ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 nisan tarihinde aylıklarını ve ikramiyelerini alabilecekken, ödeme günü ayın 27 ve 28 olanlar ise 18 Nisan’da alacak. Emekli Sandığı kapsamında olan EYT’lilerin ise aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

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BAYRAM ÖNCESİ BANKA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayram tatili nedeniyle pek çok vatandaş sabah saatlerinde banka önlerinde kuyruk oluşturdu. 14 Nisan’dan itibaren ödenmeye başlayan ikramiyeler bugün de yatırılmaya devam etti. Hem erken ödenen maaş ve ikramiyeler hem de EYT’liler nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce beklemek zorunda kaldı. (İHA)

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