Memur ve emekli zammı için ekim enflasyonu belirleyici oldu: İşte 4 aylık oranlar ve beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin Ocak 2026'da alacakları zam oranlarını büyük ölçüde şekillendirdi. Özellikle memur maaşlarındaki toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı beklentileri dikkat çekiyor. İşçi emeklileri için ise 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu.

Cansu Akalp

Milyonlarca memur ve emekli, 2026 Ocak maaşları için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık zam oranları netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi, 2026 yılının Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranlarını merakla bekliyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu oranlar büyük ölçüde netleşmeye başladı. İşçi emeklileri için ilk dört aylık zam oranı yüzde 10,25 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin durumu ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesabı ile daha karmaşık bir tablo çiziyor.

Memurlar, 2025 yılının Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam almışlardı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı dört aylık enflasyon farkı ve 2026 yılı için toplu sözleşmeden kazanılan yüzde 11'lik zam da hesaba katılarak toplam zam oranının yüzde 16,55 civarında olması bekleniyor. Ancak bu oran, kesinleşmiş bir rakam değil ve Kasım ile Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle değişiklik gösterebilir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararıyla, memur ve memur emeklileri 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 11 zam alacaklardı. Ayrıca taban aylıklara bin TL'lik bir artış yapılması da kararlaştırılmıştı. Ancak Temmuz ayından Ekim ayına kadar olan dört aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10,25 olarak gerçekleşmesi, yüzde 5'lik bir enflasyon farkı oluşmasına neden oldu. Bu enflasyon farkı, Ocak ayında yapılacak maaş zammına ek olarak yansıtılacak.

Uzmanlar, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesi durumunda, memur ve emekli maaşlarındaki artışın daha da yüksek olabileceğini belirtiyorlar. Ancak enflasyonun düşmesi durumunda, zam oranları da buna paralel olarak azalabilir. Bu nedenle, memur ve emeklilerin gözü kulağı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.

Ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaş zamları için önemli bir ipucu verse de, kesin oranlar Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle nispeten daha yüksek bir zam almayı umarken, işçi emeklileri için 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu. Ancak tüm kesimler için nihai tablo, enflasyonun seyrine bağlı olarak şekillenecek.

