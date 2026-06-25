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Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak?

Emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki 3 farklı senaryo...

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak?
Cansu Çamcı

Memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonların zammının netleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki 3 farklı senaryo...

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Zam 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

EMEKİ VE MEMURUN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak? 1

OCAK-MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayısaylarını kapsayan enflasyon rakamları ay ay şöyle gerçekleşti:

Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
Mart: %1,94
Nisan: % 4,18
Mayıs: % 1,71

5 AYLIK ENFLASYON

Böylece 5 aylık enflasyon yüzde yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre, memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam da netleşti.

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak? 2

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİ ZAMMI!

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,4 oranında zammı şimdiden hak etti.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA!

Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için şimdi de haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Milyonların maaş zammını belirleyecek olan veri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak? 3

3 FARKLI SENARYO

Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı senaryo bulunuyor. Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi bu konuda önemli bir ipucu veriyor.

SENARYO 1

Merkez'in anketinde haziran ayı enflasyon beklentisinin (yüzde 1,36) gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 18,19 olacak.

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 18,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 oranında zam alacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 70 bin 511 liraya, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 lira olacak.

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak? 4

SENARYO 2

  1. senaryoda ise 6 aylık enflasyonun yüzde 19 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda haziran enflasyonu yüzde 2,05 gelecek.

Böylece memur zammı yüzde 14,71 olacak, emekli zammı ise yüzde 19 olacak.

En düşük memur maaşı 70 bin 994 liraya, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.

Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! En düşük maaş kaç lira olacak? 5

SENARYO 3

Son senaryo ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olarak gelmesi.

Bu durumda haziran enflasyonu yüzde 2,91 olacak.

Böylece memur zammı yüzde 15,68, emekli zammı ise yüzde 20 olacak.

En düşük memur maaşı 71 bin 594 liraya, en düşük emekli maaşı ise 24 bin liraya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli
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