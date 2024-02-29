Memur ve emekli zammında Temmuz hesabı başladı... Şubat ayı enflasyon rakamları belli oluyor: Pazartesi gününe dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA TEMMUZ ZAMMI HESABI

Enflasyon rakamları Memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip. Milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,01'lik zammı cebe koyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKINI GARANTİLEYECEK

Memur ve memur emeklisinin ise 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Yani memur ve memur emeklisi de beklentiler dahilinde gelebilecek enflasyon rakamları karşısında yüzde 10'luk zammı daha ikinci aydan garantileyecek.







