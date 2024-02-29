FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli zammında Temmuz hesabı başladı... Şubat ayı enflasyon rakamları belli oluyor: Pazartesi gününe dikkat!

Memur ve emekli zammında Temmuz hesabı başladı... Şubat ayı enflasyon rakamları belli oluyor: Pazartesi gününe dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 13:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi... Milyonlar yılın ikinci enflasyon rakamları için 4 Mart Pazartesi gününü bekliyor. Temmuz 2024 emekli ve memur zammı hesabı şimdiden başlarken rakamlar da ortaya çıktı. Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,04 oldu. Beklenti dahilinde gelebilecek enflasyon ile emekliler Temmuz zammı için yüzde 11,01'lik zammı cebine koyacak. Memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme zammından kaynaklı enflasyon farkını garantileyecek.

Memur ve emekli zammında Temmuz hesabı başladı... Şubat ayı enflasyon rakamları belli oluyor: Pazartesi gününe dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu.

iStock-1406252428

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Emekli maaş promosyonunda son saatler! Emekli maaş promosyonunda son saatler!
Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

iStock-1478552214

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA TEMMUZ ZAMMI HESABI

Enflasyon rakamları Memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip. Milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,01'lik zammı cebe koyacak.

MEMUR (4)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKINI GARANTİLEYECEK

Memur ve memur emeklisinin ise 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Yani memur ve memur emeklisi de beklentiler dahilinde gelebilecek enflasyon rakamları karşısında yüzde 10'luk zammı daha ikinci aydan garantileyecek.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticaret Bakanı Bolat, büyüme verilerini değerlendirdiTicaret Bakanı Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
BDDK'dan konut kredisi kararı! Riskli yapılar için kredi sınır muafiyeti getirildiBDDK'dan konut kredisi kararı! Riskli yapılar için kredi sınır muafiyeti getirildi
Anahtar Kelimeler:
Ekonomist enflasyon beklentisi
En Çok Okunan Haberler
Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

BDDK'dan konut kredisi kararı! Riskli yapılar için kredi sınır muafiyeti getirildi

BDDK'dan konut kredisi kararı! Riskli yapılar için kredi sınır muafiyeti getirildi

Kırmızı et fiyatları cep yakıyor! 15 günde iki zam geldi

Kırmızı et fiyatları cep yakıyor! 15 günde iki zam geldi

Emekli maaş promosyonunda son saatler!

Emekli maaş promosyonunda son saatler!

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.