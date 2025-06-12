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Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam için 3 farklı senaryo! Emekli, memur, memur emeklisi maaş zammında rakamlar belli oluyor

Temmuz ayında memur ve emekliye yapılacak zam için üç farklı senaryo gündemde. Milyonlarca vatandaş ise zam oranının kesinleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunu bekliyor. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz’da açıklanacak. İşte temmuz ayı olası verilerine göre memur ve emekliye yapılacak zam oranları...

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam için 3 farklı senaryo! Emekli, memur, memur emeklisi maaş zammında rakamlar belli oluyor
Mustafa Fidan

Memurların ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam ile ilgili rakamlar netleşmeye başladı. Temmuz ayında gelecek haziran ayı enflasyon rakamları ile tablo kesinleşecek. İşte memur ve emeklilerin zam tablosunda masada olan 3 zam senaryosu…

Memurlar ve emekliler 2025 yılının temmuz ayında alçakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler ışığında yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı belli oldu.
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MİLYONLAR TEMMUZ AYINI BEKLİYOR

Milyonlarca vatandaş ise zam oranının kesinleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunu bekliyor. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz’da açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre enflasyon ocak ayında 5,03; şubat ayında yüzde 2,27; mart ayında yüzde 2,46; nisan ayında yüzde 3; mayıs ayında yüzde 1,53 oranında artış gösterdi. Böylelikle 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu.
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ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYECEK

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

ZAM İÇİN O ORAN GARANTİ

5 aylık enflasyon rakamları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15,09; memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 14'lük zammı garantiledi.
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İŞTE OLASI 3 SENARYO

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1-2 arasında gelmesi beklenirken bu orana göre ortaya çıkan rakamlar şöyle oldu:

Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 15,14

Emekli zammı: Yüzde 16,24

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 15,72

Emekli zammı: Yüzde 16,82

Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 16,29

Emekli zammı: Yüzde 17,4

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Zam memur zammı emekli zam
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