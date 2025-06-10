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Zam senaryolarında sona doğru! Emekli, memur, memur emeklisi maaş zammı... Rakam netleşiyor

TÜİK tarafında 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Buna göre memur, memur emeklisi ve emekli maaş zammı içi son bir veri kaldı. Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken memur ve emeklilerin temmuz zammı ile ilgili oranlar da şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, muhtemel senaryolar ne? İşte detaylar...

Zam senaryolarında sona doğru! Emekli, memur, memur emeklisi maaş zammı... Rakam netleşiyor
Hande Dağ

TÜİK, ocak-mayıs dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaş zammı için son 1 enflasyon rakamı kaldı. Ancak son açıklanan veriyle beraber memur ve emeklilerin maaşına yapılacak zam büyük oranda şekillenmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09 zammı şimdiden haketmişlerdi.

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CNN Türk'te yer alan habere göre; Ocak 2025'te yüzde 11,54 zam alan memurlar için şu ana kadar yüzde 8,57 enflasyon farkı meydana geldi. Buna temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yüzde 5 toplu sözleşme zammı da ilave edilince toplam artış şimdiden yüzde 14'e geldi.

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Temmuz ayında, haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber zam oranları kesinlik kazanacak. Peki, memur ve emekliye yapılacak zam oranlarında muhtemel senaryolar ne?

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA OLASI ZAM SENARYOLARI

Olası senaryolara göre tablo şu şekilde oluşuyor;

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.24, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.14; haziran enflasyonu yüzde 1.5 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.81, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.71; haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.40, memur ve memur emeklilerine yüzde 16.28 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Hissenet
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