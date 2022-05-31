Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahmini

Milyonlarca kişi temmuz ayı maaş zamlarını bekliyor. Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Ekonomistlerin tahminin göre mayıs ayında enflasyon yüzde 70'i aşacak.

Milyonlarca kişi cuma günü TÜİK'ten gelecek açıklamayı bekliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı kesinleşti. Gözler şimdi mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK BEKLENTİ 5,49

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 77,72

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI NASIL NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ETKİLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

