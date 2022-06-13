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Memur ve emeklinin gözü enflasyon farkı için o günde! Kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tablosu…

13.06.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran'da açıklanacak enflasyon verisi ile memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak kesinleşirken 6 ayın sonunda ise bu rakamın yüzde 40’ın üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan memur ve emeklilerin zamlı maaşları da neredeyse kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de Temmuz ayı kritik olarak öne çıktı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu ve son dakika haberinin detayları...

Memur ve emeklinin gözü enflasyon farkı için o günde! Kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tablosu…

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 olarak açıkladı. Böylece memurların maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Haziran ayı enflasyon oranı ise 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

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EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
5 aylık memur zammı 35,14,
5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

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İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Böylece yüzde 40’ın üzerine yükselecek 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında, en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.
Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.272 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.851 lira çıkacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlar daha da yükselecek.

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OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2,5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA 'EK ZAM' GELECEK Mİ?

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin taban aylıklarının artırılması da gündeme gelirken, memurlar için de bir ek zam ihtimali doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Bu oran ise Temmuz zammı dönemi için yüzde 7 olarak belirlendi.

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Bu artışlara 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra karar verilecek. Böylece yapılacak değerlendirme sonunda ek refah artışının boyutu ve şekli de ortaya çıkacak. Bu artışların yapılabilmesi için Meclis'ten yasa çıkartılması da gerekiyor. Yasa çıktıktan sonra ek zam farkları da emeklilerin ve memurların maaşlarına ayrıca yatırılıyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN EKONOMİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Öte yandan temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı’nın da 9 Temmuz’a denk gelmesi ile zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek.

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2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak; asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

MESLEK MESLEK KİM NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK? İŞTE MERAK EDİLEN O TABLO...

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.685 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.570 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.539 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.063
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.152 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.534 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 13.508 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.526 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.622 TL
MÜHENDİS 1/4 - 15.921 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 9.926 TL
PROFESÖR 1/4 – 25.564 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.043 TL
VAİZ 1/4 – 12.529 TL
AVUKAT 1/4 – 15.217 TL


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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