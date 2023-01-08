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Memur ve emekliye ek zam geliyor! AK Parti yüzde 15'lik ilave zam için çalışmalara başladı, tarih bile belli

08.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Yüzde 30'luk zam sonrası kulislerde AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam için, çalışma başlattığı konuşulmaya başlandı. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu ek zam için ise tarih belli belli.

Memur ve emekliye ek zam geliyor! AK Parti yüzde 15'lik ilave zam için çalışmalara başladı, tarih bile belli

Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası ek zam iddiaları iyiden iyiyiye konuşulmaya başlandı. Memur ve emeklileri heyecanlandıran haber, Ankara kulislerinden sızdı. AK Parti kurmayları yeni zam için düğmeye bastı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINE YENİ ZAM

Emekli ve memurun zamlı maaşları henüz yatmazken, iktidar kanadından gelen açıklamalar maaşlara yeni bir ilave zam geleceği şeklinde yorumlanıyor. Milyonların beklentisi sandık gelmeden maaşlara yeni bir zam gelmesi.

Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.

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EK ZAM İÇİN TARİH BİLE BELLİ

Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, Show Haber'de yer alan habere göre ek zam için müjdenin Mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.

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YÜZDE 15 ORANINDA EK ZAM MASADA

Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı yüzde 45'i bulacak.

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AK Partinin gündemindeki ek zam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

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Memur Zam maaş emekli

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